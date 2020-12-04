В Тюмени из-за нарушения эпидрежима закрыли сразу 18 предприятий. Фото - pixabay.com.

В Тюмени из-за нарушения эпидрежима закрыли сразу 18 предприятий. Мера эта, конечно, временная: на устранение нарушений организациям дают от 7 до 45 суток.

По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за ноябрь сотрудники ведомства проверили 470 объектов, из них в 127 выявили нарушения. За комплексные нарушения санитарно-эпидемиологической безопасности составлено 143 протокола.

Так, за ноябрь 2020 решениями судов приостановлена деятельность следующих предприятий: детская игровая зона «Хлоп Топ» (ул. Мельникайте, 137), магазин профессиональной косметики «KapousProfessional» (ТРЦ «Солнечный», 2-й этаж), ночной клуб по интересам «ЧЕРНИКА» (ул. Водопроводная, 25), магазин «Пятёрочка» (ул. Мельникайте, 81/1), магазин «Монетка» (ул. Кремлёвская, 114), кальяная Lex Launge (проезд Геологоразведчиков, 15, подвал 73), ООО «Урал Фуд» (два оптовых склада пищевой продукции на ул. 30 лет Победы, 25), ООО «Агроторг» (магазин, ул. Линейная, 17/12), ночной клуб «ИЗИ» (ул. Первомайская, 14а), столовая «СПЕКТР» (ул. Республики, 200), ИП Курамшин (парикмахерская, ул. Республики, 192/5), ИП Курамшин (парикмахерская, ул. Ленина, 78), предприятие общественного питания «Фуджиями» (ул. Пермякова, 68), магазин «Хлеб из тандыра» (ул. В. Гольцова, 34/4), студия стретчинга GIRLS GYM (ул. В. Гольцова, 10), ООО «Фибоначчи» (кафе-бар «Фибоначчи», ул. Монтажников, 59, пом. 1), мини-маркет «Сказочный» (ул. Федюнинского, 54, к. 2) и кафе «Мангал» (ул. Республики, 200а/1).

В управлении Роспотребнадзора отметили, что после окончания срока административного приостановления деятельности предприятия снова проверят, устранили ли там нарушения.