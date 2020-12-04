«Держитесь, родители!». Тюменским школьникам продлили дистанционку

Тюменским школьникам продлили дистанционку. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области ряд ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса, продлен до 15 января. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по профилактике инфекции.

– До окончания второй четверти учебного года в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Тюменского муниципального района для учащихся 6 – 10 классов продлен режим дистанционного обучения. Ученики 11 классов с 7 декабря продолжат обучение в стандартном режиме, – рассказали в оперштабе.

В ведомстве отметили, что детям из малоимущих семей, школьникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, находящимся на дистанционном обучении, выдадут продуктовые наборы. Изменения уже внесены в соответствующее постановление правительства региона.

Напомним, что в Тюменской области продолжает действовать обязательный масочный режим в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями по-прежнему необходимо находиться в своих домах на самоизоляции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице из-за нарушения эпидрежима закрыли сразу 18 предприятий. Мера эта, конечно, временная: на устранение нарушений организациям дают от 7 до 45 суток. По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за ноябрь сотрудники ведомства проверили 470 объектов, из них в 127 выявили нарушения. За комплексные нарушения санитарно-эпидемиологической безопасности составлено 143 протокола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени из-за нарушения эпидрежима закрыли сразу 18 предприятий

Среди организаций – ночной клуб, кальянная и магазин косметики (подробнее)