«Чаще скучаю по Лос-Анджелесу»: Водонаева призналась, что не соскучилась по Тюмени

Алена Водонаева. Фото: скриншот Instagram

Популярная телеведущая, блогер, тюменка Алена Водонаева призналась, что не скучает по своему родному городу. На днях девушка создала опросник на своей страничке в Instagram, где аудитория Алены задавала интересующие вопросы на всевозможные темы. Один из вопросов был о Тюмени.

- Скучаете по своему родному городу? - спросил подписчик Водонаевой.

Экс-участница «Дома-2» свои ответом ясно дала понять - нет, не скучает.

- Я переехала в Москву, когда мне было 22 года. Сейчас мне 38. Я почти полжизни не живу в городе, в котором родилась. Живу в том, который выбрала. Скучаю только по Москве, иногда по Питеру. Чаще по Лос-Анджелесу, - подчеркнула телеведущая.

Ответ на вопрос. Фото: скриншот Instagram

Однако, буквально в мае этого года, Алена делилась в своем аккаунте, что хочет привезти в Тюмень сына Богдана, чтобы показать все места своего детства.

В родном городе теледива не была очень давно. Последний раз девушка посещала Тюмень в 2009 году, будучи беременной. Но тогда она ни с кем не увиделась.

Алена Водонаева. Фото: скриншот Instagram

- С друзьями и одногруппниками тогда даже не встретилась, так как меня все время мутило и я хотела спать, - написала Алена под своим весеннем постом.

Пост в Instagram. Фото: скриншот Instagram

Напомним, совсем недавно у блогера произошел конфликт с водителем Яндекс.Такси. Таксист выгнал девушку прямо посреди дороги дороги за просьбу надеть маску. Водонаева была так возмущена поступком мужчины и отказом от соблюдения норм в условиях повышенной готовности, что решила не спускать такую ситуацию на тормозах.

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