«На каком основании вы так делаете?»: таксист выгнал Алену Водонаеву из машины за просьбу надеть защитную маску

Алена Водонаева

Водитель московского такси выгнал из своей машины популярную телеведущую, блогера, тюменку Алену Водонаеву. Девушка воспользовалась услугами такси, чтобы отправиться по своим делам. Водитель, приехавший на заказ, был без защитной маски, на что девушка культурно попросила его надеть ее. Таксист согласился, но свое недовольство выражал всю оставшуюся дорогу.

Ситуация в такси

На этом стресс Алены не закончился. Обратная дорога оказалась еще более неприятной. Девушка вновь воспользовалась услугой такси. И водитель снова приехал без защитной маски. Ведущая попросила таксиста соблюдать правила безопасности и надеть маску, но мужчина наотрез отказался это делать.

– Что значит вы – не носите маску? – спрашивает Алена у водителя.

– То и значит, – отвечает мужчина.

– Вы знаете, что такси – это общественный транспорт, и вы должны надеть маску? Потому что в данный момент в текущей ситуации это уголовно наказуемо.

– Кто вам такое сказал? За что меня наказать могут? – настаивает на своем таксист.

– Я даже не знаю, что вам сказать.

– О какой пандемии вы говорите? Вы знаете, что такое пандемия? – продолжает перепалку водитель.

– Я с вами в диалог вступать не собираюсь, наденьте пожалуйста маску. Я хочу ехать в безопасности.

– Вы едете в безопасности.

– Вы только что отхаркнули, – заметила Алена.

– И что дальше? Если вам не нравится, выходите из такси и ищите другую машинку, хоть в маске, хоть в противогазе. Выходите, я завершил поездку.

– На каком основании вы так делаете?

– Потому что я не хочу вас везти, так устроит? – отвечает мужчина.

Алена Водонаева не стала давать слабину и хамить мужчине в ответ. Она делится своими эмоциями со своей аудиторией в Instagram. И пишет о том, что, когда вышла из машины, у нее от обиды и шока затряслись руки.

Скрин поста Алены Водонаевой

Подписчики телезвезды разделились на два лагеря: кто-то поддержал чувства звезды, а вот некоторые. наоборот, высказали свое несогласие.

– Водитель полностью прав, а если боитесь микробов, то облейте себя санитайзером и наденьте противочумный костюм, – написала в комментариях под постом Евгения Грекова.

Комментарии подписчиков

Та часть аудитории, которая поддержала чувства теледивы, призвала отмечать под постом Роспотребнадзор и других вышепоставленных людей, чтобы придать ситуацию огласке и избежать подобных случаев в будущем.

Водонаева же коротко и ясно ответила людям, ставшим на сторону таксиста.

– Все, кто пишет, что водитель не обязан носить маску, вы походу не понимаете одного момента! При вызове такси пишут в приложении : не забудьте надеть маску. А теперь сядьте и подумайте. Мозг нужен именно для этого, – заявляет Алена.

Ответ Водонаевой на комментарии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гадюка соскучилась по родному болоту»: Алёна Водонаева хочет вернуться в Тюмень

Ностальгия по Сибири: Водонаева поделилась архивными фото 20-летней давности (подробнее)

Ностальгия по Тюмени: Алёна Водонаева удивила поклонников ретро-фото

Звезда интернета показала, с кем общалась в юности (подробнее)

Алена Водонаева призвала женщин не рожать «в стране рабов»

Спецкор КП в недоумении: как можно в вымирающей стране, оказавшейся на пороге демографического кризиса, агитировать против рождения детей? (подробнее)