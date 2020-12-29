Во всех торговых центрах Тюмени происходит самый настоящий новогодний переполох. Жители и гости нашего города отправились на новогодний шопинг. Корреспондент «Комсомольской правды»-Тюмень» решил стать частичкой такого предновогоднего ажиотажа и отправился по магазинам.Дорога до любого ТЦ займет приличное количество времени, так как весь город решил выехать за покупками именно в канун Нового Года. Пробки в навигаторе показывают красную отметку и приравниваются к девяти баллам. Цена на такси тоже значительно подорожала.В ТЦ ситуация напоминает картину на дорогах, только пробки состоят не из машин, а из людей. Горожане целыми семьями покупают подарки и продукты к праздничному столу.Особенно много людей можно увидеть около подарочной продукции и отдела фруктов и овощей. Главную новогоднюю вкусность, мандарины, тюменцы покупают целыми пакетами.Для многих тюменцев предпраздничный шопинг - это целая новогодняя традиция. Люди не покупают подарки заранее, чтобы не спешить с выбором. А вот за несколько дней до праздника, когда большая часть дел уже закончена, устраивают себе день путешествий по торговым площадям.- Для меня такие дни особенно праздничные, - поделилась молодая девушка Виктория. - Я люблю атмосферу праздничного ажиотажа. Сразу чувствуется, что люди хотят порадовать родных и близких. Это вдохновляет.Несмотря на век гаджетов, в магазинах все еще встречаются люди с бумажными списками и ручками. После того, как они кладут нужный товар в корзину, они вычеркивают его из списка.Есть и другая категория тюменцев, которых можно встретить в магазинах. Пары, в которых женщины настроены по новогоднему серьезно и хотят купить все и сразу, и мужья с миллионами пакетов, которым эта идея явно не нравится.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько стоит новогодний стол в Тюмени в 2021 годуКорреспондент «Комсомолки» посчитал расходы на новогоднее пиршество (подробнее)Как украсили Тюмень к Новому году – 2021: любуемся светящимися мишками, каретой Золушки и новогодними елкамиПредпраздничный фоторепортаж перед Новым годом – 2021 в Тюмени окунет вас в сказку (подробнее)Елка на Новый год в Тюмени 2021: сколько стоит и где купитьРассказываем, за сколько можно купить елку на Новый год в Тюмени (подробнее)