Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 сентября 2023 11:52

Тюменцы получили более тысячи подарков в викторине «Zнай свой край»

Тюменцы получают в викторине «Zнай свой край» чайники и тостеры
Марина Прохорова
Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Все больше подарков получают жители областной столицы на викторине «Zнай свой край», которая проходит в рамках фестиваля «Тюменская осень».

На данный момент разыграно уже 340 чайников, 177 тостеров, 171 повербанк, 113 фенов-щеток, 92 утюга, 77 миксеров, 57 сертификатов в театр и 24 - в музей.

И это лишь малая часть. Ранее студент-медик и воспитатель детского сада получили автомобили, а тюменец Сергей и жительница поселка Богандинский Татьяна Белоносова стали счастливыми обладателями квартир в новостройке.

Тюменцам, которые еще не принял участие в викторине, отчаиваться рано, ведь подарков осталось еще очень много. Выбрать самую удобную можно на сайте фестиваля «Тюменской осени».