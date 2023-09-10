Тюменцы получили более тысячи подарков в викторине «Zнай свой край»

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Все больше подарков получают жители областной столицы на викторине «Zнай свой край», которая проходит в рамках фестиваля «Тюменская осень».

На данный момент разыграно уже 340 чайников, 177 тостеров, 171 повербанк, 113 фенов-щеток, 92 утюга, 77 миксеров, 57 сертификатов в театр и 24 - в музей.

И это лишь малая часть. Ранее студент-медик и воспитатель детского сада получили автомобили, а тюменец Сергей и жительница поселка Богандинский Татьяна Белоносова стали счастливыми обладателями квартир в новостройке.

Тюменцам, которые еще не принял участие в викторине, отчаиваться рано, ведь подарков осталось еще очень много. Выбрать самую удобную можно на сайте фестиваля «Тюменской осени».