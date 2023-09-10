В Тюмени студент-медик получил автомобиль на фестивале «Тюменская осень», а строитель квартиру

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени объявился еще один победитель викторины «Zнай свой край». Ему досталась новая квартира. Победителем оказался тюменец по имени Сергей. Мужчина правильно ответил на два вопроса ведущих прямого эфира «Тюменского времени». О победителе известно мало. Сергей признался, что работает строителем.

Во время своего ответа мужчина был так невозмутим, что ведущие даже оказались обескуражены. Сергей стойко ответил на два вопроса и одержал победу в викторине. Теперь он получит в подарок новую квартиру.

Первым победителем викторины стал студент-медик Никита. Ему подарили автомобиль за ответы на вопросы в области краеведения.

Викторина «Тюменская осень» проходит в Тюмени в воскресенье, 10 сентября 2023 года. Тем, кто пришел, предлагают ответить на вопросы викторины. Потом победители первого этапа имеют шанс выиграть ценные призы. Организаторы обещают подарить квартиры, машины, туристические путевки. Известно, что уже разыграли шесть турпакетов, один смартфон, 17 билетов в театр и 80 чайников.