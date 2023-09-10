Педагог детского сада из Тюмени получила в подарок автомобиль в викторине «Zнай свой край»

Фото: Сирень Бабаева.

В Тюмени разыграли еще один автомобиль в викторине «Zнай свой край», которая проходит сегодня, 10 сентября 2023 года. Ранее автомобиль получил студент-медик Никита. Недвижимость досталась строителю Сергею.

В этот раз подарок получила Асем, ей пришлось ответить на вопросы ведущих викторины во время прямого эфира. Ей надо было правильно сказать, какой памятник изображен на юбилейной марке, выпущенной к 400-летию Тюмени в 1986 году? Второй вопрос был сложнее — с именем какого тюменского святителя неразрывно связана история Свято-Троицкого монастыря. Асем сказала правильно. Девушка была очень рада подарку и благодарила ведущих. В момент викторины Асем сидела вместе с подругой на кухне и пила чай.

Женщина призналась в прямом эфире, что работает педагогом в детском саду. У нее есть водительское удостоверение, но машины до этого не было.

— Спасибо большое. В данный момент я сижу с подругой на кухне, пьем чай, — так отреагировала тюменка на выигрыш.

Викторина «Zнай свой край» проходит в Тюмени в рамках фестиваля «Тюменская осень». Тем, кто проголосовал, предлагают ответить на вопросы викторины. Потом победители первого этапа имеют шанс выиграть ценные призы. Организаторы обещают подарить квартиры, машины, туристические путевки.