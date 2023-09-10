Квартиру и автомобиль в викторине «Zнай свой край» получили жительницы Тюменской области

Фото: правительство Тюменской области.
В Тюменской области объявились еще два победителя викторины «Zнай свой край». В Тюменском районе обладательницей квартиры стала жительница посёлка Богандинского Татьяна Белоносова.
Вместе с мужем она пришла на викторину. Супругу победительницы достался сладкий подарок, а вот тюменке повезло больше.
- Я до сих пор не верю, что выиграла квартиру. Это шок, - ответила Татьяна журналистам, когда узнала, что стала обладательницей жилья.
Еще одним победителем суперподарка — автомобиля стала ее тезка Татьяна
Женщина работает специалистом отдела закупок. Когда позвонили ведущие, она как раз была на работе. В прямом эфире Татьяна правильно ответила на два вопроса суперигры и стала победителем викторины.
Татьяна рассказала, что в ее семье есть автомобиль. На новой «Ладе» будет ездить она сама.