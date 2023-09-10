Выжившего в страшном ДТП на тюменской трассе мальчика выписали из больницы

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Выжившего в страшном ДТП мальчика выписали из больницы на амбулаторное лечение. Второй малыш все еще находится в медицинском учреждении. Братья вместе с родителями и сестрами попали в аварию на федеральной трассе Тюмень – ХМАО. Все кроме мальчиков погибли. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

— Один пациент выписан на амбулаторное лечение. Второй пациент находится в профильном отделении. Состояние оценивается как средней степени тяжести, — сообщили редакции «Комсомольская правда» в пресс-службе департамента.

Напомним, в Тюменской области в ДТП с иномаркой и фурой скончалась многодетная семья: трое детей и их родители. Страшная авария, которая унесли жизни сразу пяти человек, произошла на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Легковой автомобиль «Инфинити G35» столкнулся с грузовиком. От удара иномарку разорвало на две части, а куски разбросало по всей магистрали.

По официальной версии ГИБДД, легковой автомобиль Infiniti, водитель которого не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом. В ДТП на месте происшествия скончались 32-летний водитель и его супруга, а также две дочери. Чуть позже еще один ребенок умер по пути в больницу, врачи сделали все возможное. Кроме девочек и родителей, в салоне автомобиля находились мальчики: трех и одиннадцати лет.

17 августа братьев транспортировали в Тюмень для лечения в областную клиническую больницу №2. Долгое время их состояние врачи оценивали, как «крайне тяжелое». Мальчики несколько недель провели в реанимации.

Отметим, оставшихся без родителей мальчиков намеревается забрать тетя — сестра отца. В мусульманском сообществе Тобольска также сообщили, что будут помогать братьям. Многодетную семья похоронили на Тобольском кладбище 16 августа.