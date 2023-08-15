В Тюменской области на федеральной трассе в ДТП с фурой погибли трое детей и их родители

Фото: ГИБДД Тюменской области.

В Тюменской области в ДТП с иномаркой и фурой погибли трое детей и их родители. Страшная авария, которая унесли жизни сразу пяти человек, произошла на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Легковой автомобиль «Инфинити G35» столкнулся с грузовиком. От удара иномарку разорвало на две части, а куски разбросало по всей магистрали.

— Легковой автомобиль Infiniti, водитель которого не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом — Volvo с полуприцепом. По предварительным данным, в Infiniti ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

В инспекции уточнили, что в ДТП на месте происшествия скончались 32-летний водитель и его супруга, а также две дочери. Чуть позже еще один ребенок погиб по пути в больницу, врачи сделали все возможное. Кроме девочек и родителей, в салоне автомобиля находились мальчики: трех и одиннадцати лет. Их госпитализировали в местное отделение больницы, они живы. Редакция «КП» направила запрос в департамент здравоохранения Тюменской области о состоянии выживших пациентов. Комментарий ожидается.

За две недели августа 2023 года в Тюменской области несколько страшных аварий унесли жизнь трех семей. Неделю назад в ДТП на тюменской трассе погибла целая семья из Свердловской области, в том числе трое детей. Авария произошла на трассе Тюмень – ХМАО. Легковой автомобиль на скорости влетел в стоящую на обочине фуру.

Днем ранее в жутком ДТП погибли четыре человека. Семья из Югры направлялась домой, когда попала в аварию. Иномарка выехала на встречку, зацепив сначала одну легковушку, а потом врезалась в другую на встречной полосе движения. Два автомобиля мгновенно вспыхнули.

Напомним, что в конце июля на трассе Челябинск – Новосибирск погибла семья из Тюмени. Люди ехали домой после отдыха, но 39-летний водитель автомобиля, двигаясь по магистрали, в районе 834-го километра выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз.