Хватали за руки у подъезда и избивали: в центре Тюмени двое мужчин напали на девушку

В Тюмени мужчины избили девушку у подъезда на Мельникайте. Фото: Татьяна Коркина

Жители многоэтажного дома на улице Мельникайте, 69 и их соседи стали свидетелями конфликта между двумя мужчинами и беззащитной женщиной. Очевидцы конфликта утверждают, что двое незнакомцев зажали девушку у подъезда рядом с входной дверью. Якобы в отношении нее было применено даже физическое насилие.

Через 20 минут парни зашли в подъезд за женщиной и продолжили ругаться на верхнем этаже у квартиры. Очевидцы заявляют, что девушку могли побить за ее высказывания: она кричала, что некий молодой челочек, один из нападавших, заразил ее подругу ВИЧ-инфекцией.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, хорошо слышно, как мужчина разговаривает с кем-то по телефону и кричит «Чем я тебя наградил!». Конфликт попал на мобильный телефон одного из свидетелей, в разговоре присутствовало много нецензурной брани, слышны удары.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области рассказали, что оперативники не застали конфликта.

– К дому выезжал наряд патрульно-постовой службы, но участников конфликта на месте не застал. Сейчас проводится проверка по этому сообщению, участковый устанавливает обстоятельства и участников этого конфликта, после чего даст правовую оценку в соответствии с законодательством, – прокомментировал редакции «КП» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Жители Тюмени часто становятся свидетелями конфликтов, которые перерастают в потасовки. Ранее мы рассказывали, как в подъезде на Олимпийской, 16 парень избил девушку под камерами видеонаблюдения. Мужчина бил девушку в беспомощном состоянии ладонью по голове, толкал, ударял ногами и руками. Сбежать при этом она не пыталась, парень таскает ее по всему подъезду.

Другой конфликт закончился еще печальнее. Житель Заводоуковского района на протяжении трех дней употреблял алкоголь и избивал свою супругу. Все это он делал в присутствии двух маленьких детей. Мужчина бил жену ногами по телу, головой о стену, душил руками, хватал за волосы, приставлял к шее нож-мачете. Врачи диагностировали у женщины переломы ребер, множественные повреждения, рук, ног и головы. За издевательства над человеком изверг получил всего 1 год ограничения свободы.

Не гнушаются тюменцы применять насилие и к детям. В конце июня 2023 года в одном из дворов города, который находится в жилищном комплексе «Серебряные ключи», мужчина избил руками маленького мальчика. Позже полицейские установили, что поднял руку на ребенка его собственный отец.