В Тюмени парень избил девушку под камерами видеонаблюдения в подъезде

Дело было на улице Олимпийская, 16. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени парень избил девушку под камерами в подъезде. Дело было на улице Олимпийской, 16 сегодня утром, 22 июня. На кадрах видно, как мужчина девушку в беспомощном состоянии бьет ладонью по голове, толкает, ударяет ногами и руками. Сбежать при этом она не пытается, парень таскает ее по всему подъезду. Трагедия разворачивается под камерами видеонаблюдения.

Фрагменты материалов попали в социальные сети.

«Олимпийская, 16. Как в поговорке «бьет, значит любит». От такой горячей любви и помереть недолго, парень еще и стекло в подъезде разбил, вызволяя свою избранницу», – пишут пользователи в социальных сетях под видео.

Заявления в полицию о драке не поступало. Согласно официальным данным, в России в полицию обращаются всего около 10% переживших насилие в семье. Одновременно только 6% женщин обращаются к врачам и 2% – к юристам. Главная причина – недоверие пострадавших к системе. 79% осужденных по статье за умышленное убийство женщин защищались от домашнего насилия.