«Бил ладонью пока он лежал на земле»: в Тюмени мужчина ударил ребенка на детской площадке

Инцидент произошел на детской площадке. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области полицейским предстоит разобраться в неоднозначном происшествии. В одном из дворов города, который находится в жилищном комплексе «Серебряные ключи», мужчина ударил ребенка, несколько раз. Случившееся сняли на видео.

По словам очевидцев, 28 июня на детской площадке произошел некий конфликт между маленьким мальчиком и взрослым огромным мужчиной. Тюменец наносит несколько ударов рукой по телу ребенка, прилагая силу. Мальчик лежит на земле и не может ничего сделать, он в растерянности. Жители утверждают, что мужчина избил чужого ребенка, он не является ему знакомым или родственником, рассказал автор публикации в соцсети.

При каких конкретных обстоятельствах взрослый человек поднял руку на мальчика, не известно. В полиции на запрос редакции «КП»-Тюмень» заявили, что посмотрели видеоматериалы.

– По факту обращения жителей Тюмени и опубликованного видео в Сети проводится проверка. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего. В случае подтверждения работниками ПДН будут приняты меры, – заявили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Пока заявлений от родителей пострадавшего ребенка не поступало.

Напомним, что у жительницы Тюмени приставы забрали дочь-первоклассницу у дверей школы. Они изъяли первоклассницу у родителей возле школы и увезли в социальный центр «Семья». Сейчас матери запрещают посещать ребенка. Судебное заседание по делу Ольги Гришковец состоялось 24 мая, но, как заявляет родительница, ее в известность не поставили и о комиссиях по делам несовершеннолетних не сообщали. Однако позже выяснилось, что у сотрудников ПДН были все основания забрать ребенка временно из семьи.

По неофициальным данным, которые стали известны редакции из собственных источников, суд принимал решение об изъятии девочки из-за жестокого обращения с ребенком. Женщина занималась рукоприкладством в отношении первоклассницы, не водила в школу, а также не занималась ее медицинским лечением.