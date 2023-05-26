У жительницы Тюмени приставы забрали дочь-первоклассницу у дверей школы, но есть нюансы

Первоклассница с марта 2023 года не ходила в школу. Фото: Татьяна Коркина

У жительницы Тюмени, которая ведет борьбу с руководством школы о посещении ребенка образовательного учреждения во время дистанционного обучения, суд забрал дочь. Приставы изъяли первоклассницу у родителей возле школы и увезли в социальный центр «Семья». Сейчас матери запрещают посещать ребенка. Судебное заседание по делу Ольги Гришковец состоялось 24 мая, но, как заявляет родительница, ее в известность не поставили и о комиссиях по делам несовершеннолетних не сообщали. Изъятие ребенка проходило возле школы № 15 накануне днем, 25 мая.

Конфликт с руководством школы

Девочку забрали у родительницы исходя из постановления суда от 24 мая 2023 года. Знакомые Ольги характеризуют ее как заботливую и ответственную мать. У женщины был небольшой конфликт с директоров школы из-за электронных платформ и дистанционного обучения, рассказал корреспонденту «КП»-Тюмень» инсайдер, знакомый с ситуацией. Якобы детей тюменки несколько месяцев не зачисляли в школу, а также мать не давала согласие на обработку персональных данных.

Почему у Ольги забрали дочь?

С иском в суд обратилось Управление социальной защиты населения города Тюмени, указав, что мать девочки ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию ребенка. В ходе расследования судом было установлено, что тюменка скрывает место жительства школьницы от органов опеки, администрации и медицинского, а также образовательного учреждения.

– В июне 2022 года девочка была госпитализирована, ей сделали операцию. Не слушая лечащего врача, мать забрала ребенка из больницы и увезла в неизвестном направлении, чем поставила под угрозу жизнь дочери. Оценить состояние здоровья девочки врачи не имели возможности. По указанному матерью адресу медики доступа к ребенку не получили. Лишь в июле женщина привела девочку к врачу, который принял решение о немедленном помещении ее в стационар в связи с ухудшением здоровья ребенка. Родительница возражала, ссылаясь на свою занятость, и после трех дней лечения увезла девочку в неизвестном направлении, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Первоклассница с марта 2023 года не ходила в школу. Также при вынесении решения суд учитывал то обстоятельство, что мать на заседание суда не пришла. Накануне, 24 мая, Тюменский районный суд принял решение ограничить в родительских правах мать девочки, а ребенка передать в органы опеки и попечительства.

Нюансы дела Ольги Гришковец

По неофициальным данным, которые стали известны редакции из собственных источников, суд принимал решение об изъятии девочки из-за жестокого обращения с ребенком. Женщина занималась рукоприкладством в отношении первоклассницы, не водила в школу, а также не занималась ее медицинским лечением. Суд пришел к выводу, что нахождение ребенка в этой семье несет в себе угрозу жизни и здоровью девочки. Инициаторами изъятия малышки стала школа, которая забила тревогу. На сегодняшний день у матери есть возможность оспорить решение суда.

– Мы понимаем, что вы обеспокоены ситуацией, связанной с нахождением ребенка в социально-реабилитационном центре. Ребенок находится в центре по решению суда. В региональном центре «Семья» находятся несовершеннолетние в возрасте от трех до восемнадцати лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации либо в социально опасных условиях. В центр дети помещаются по решению органов опеки. Мы всегда за благополучие детей. В данный момент ребенок находится в безопасных условиях, с ним работают педагоги и психологи. У законных представителей есть право обжаловать решение суда, – сообщили в пресс-службе реабилитационного центра «Семья».