«Бил головой о стену, душил руками и приставлял к горлу нож»: жителя Заводоуковского района осудили на 1 год за домашнее насилие

Избиения продолжались до тех пор, пока тюменка не покинула дом вместе с детьми. Фото: Виктория Гаврик

Житель Заводоуковского района на протяжении трех дней употреблял алкоголь и избивал свою супругу. Все это он делал в присутствии двух маленьких детей. Это произошло в начале 2023 года. Мужчина бил жену ногами по телу, головой о стену, душил руками, хватал за волосы, приставлял к шее нож-мачете. Врачи диагностировали у женщины переломы ребер, множественные повреждения, рук, ног и головы.

Избиения продолжались до тех пор, пока тюменка не покинула дом вместе с детьми. Они нашли убежище в реабилитационном центре города для жертв домашнего насилия. На судебном заседании тиран вину не признал, а также заявил, что жена его оговорила, так как между ними два года регулярно происходили ссоры. Гражданский иск о компенсации морального вреда не признал.

– Потерпевшая показала, что муж с 25 января 2023 года несколько дней употреблял спиртные напитки, между ними возникали ссоры из-за его ревности, в ходе которых он наносил ей побои. Подробности она плохо помнит, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мировой судья ограничил свободу обвиняемому на 1 год. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда.