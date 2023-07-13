Избивала ежедневно и морила голодом: тюменскую стримершу Жади за издевательства над ребенком отправили в СИЗО

Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

В четверг, 13 июля, Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Г. Женщина обвиняется в причинении своему ребенку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев.

– По ходатайству следствия судом в отношении 32-летней обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – заявили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Тюменка будет находиться в СИЗО до 11 сентября 2023 года. Следователями было установлено, что с 14 мая по 10 июля текущего года женщина била сына по малозначительным поводам, принуждая его жить в антисанитарных условиях, без спального места и средств личной гигиены. Тюменка также не кормила подростка, выяснили оперативники.

На заседании женщина вину не признала, отрицала применение к ребенку какого-либо насилия. Согласилась лишь с тем, что оскорбляла его, заявили в пресс-службе судов.

Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Напомним, что детей горе-стримерши забрали в социально-реабилитационный центр. О поведении женщины стало известно благодаря видеозаписи стрима, которая попала в социальные сети. На ней, в прямом эфире, тюменка оскорбляла 12-летнего мальчика, била его, а также угрожала расправой. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела.