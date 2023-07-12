Детей стримерши Жади, подозреваемой в истязании, поместили в социальный центр Тюмени

Женщина доставлена сотрудниками полиции в следственное управление. Фото: Татьяна Коркина

Полицейские задержали треш-стримершу, которая совершала противоправные действия в отношении своего 12-летнего сына в прямом эфире. Установлены личность и местонахождение тюменки, распространившей в сети Интернет видео, на котором она угрожает ребенку расправой и выгоняет его из дома, заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

– Это 32-летняя жительница Тюменской области, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей. Она задержана сотрудниками правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего). Дети помещены в социально-реабилитационный центр, – указали в прокуратуре Тюменской области.

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

Женщина доставлена сотрудниками полиции в следственное управление. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Количество случаев избиения, насилия и жестокого обращения родителей с детьми в тюменских семьях резко увеличилось в последнее время. Только за несколько недель в регионе стало известно о трех случаях насилия в отношении несовершеннолетних. Инциденты активно обсуждались в СМИ, по каждому из них инициирована проверка со стороны правоохранительных органов. По просьбе редакции психолог раскрыла причины насилия в тюменских семьях.