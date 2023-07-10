«Я хочу твою кровь»: стримерша из Тюмени под ником «Жади» избила 12-летнего сына в прямом эфире

Фото: группа «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В тюменских группах появилась видеозапись, на которой взрослая женщина в прямом эфире одного из стримов угрожает малолетнему ребенку. Таким образом, молодая мать пытается преподать уроки воспитания непослушному чаду. Во время записи стрима женщина сначала наорала на 12-летнего мальчика, попутно выражаясь нецензурной бранью. Она несколько раз вопит на записи: «Я хочу твою кровь», угрожая мальчику расправой, а потом пытается выгнать ребенка из дома. Конфликт между матерью и мальчиком начался из-за скотча, который подросток отказался приносить.

Жители Тюмени в соцсетях написали, что эта особа — их землячка, и попросили местных полицейских во всем разобраться. Стримершу проверят сотрудники отдела по делам несовершеннолетних тюменского УМВД.

— Видео передано специалистам по работе с несовершеннолетними. После проверки будут приниматься меры в пределах существующих компетенций, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Стримерша использует ник «Жади», ее личность сейчас устанавливается сотрудниками полиции. Согласно данным соцсетей, стримы «добрая» мать ведет ежедневно. В кульминации последнего видео она заявляет, что сейчас возьмет нож и расправится с мальчиком. После серии угроз тюменка продолжила стрим.

Похожий случай произошел в Югре в 2022 году. Мы ранее рассказывали, как обезумевшая мать избила маленькую дочь за то, что она неправильно крестится и сбегает из церкви. Страшные кадры жестокости по отношению к малышу разлетелись по соцсетям.