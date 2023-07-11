«Находят слабое звено»: эксперт объяснила участившееся число случаев насилия над детьми в семье

Эксперт объяснила участившееся число случаев насилия над детьми в семье. Фото: Виктория Гаврик

Количество случаев избиения, насилия и жестокого обращения родителей с детьми в тюменских семьях резко увеличилось в последнее время. Только за несколько недель в регионе стало известно о трех случаях насилия в отношении несовершеннолетних. Инциденты активно обсуждались в СМИ, по каждому из них инициирована проверка со стороны правоохранительных органов. Истории переданы сотрудникам ПДН.

Редакция «КП» попросила психолога Ольгу Соколову рассказать, какие психологические триггеры могут толкнуть взрослого человека на насилие в отношении ребенка, какие факторы влияют на всплеск домашнего насилия в регионе.

— Не секрет, что дети - это прежде всего ответственность, а не все взрослые люди готовы к ней. Часто бывает, что по паспорту они взрослые, а психологически не готовы, ни к родительству, ни к понимаю, кто такие дети. Если мы говорим про насилие в отношении чужого ребенка, то тут другие факторы влияют. Многие люди считают, что ребенок в общении с ними будет проявлять некое уважение, учитывая иерархию «взрослый – ребенок», но не все дети воспитаны в системе «уважения к старшим». Некоторые ребята воспитываются в анархичной системе «ты наше золотце и «тебе позволено все». У некоторых людей не выдерживают нервы, они не выносят такую бестактность. У человеческой сущности есть такая особенность - если внутри сильно накипело, он ищет пути выброса этой энергии. Алкоголь и наркотики - не вариант, так как имеют последствия для здоровья. Тогда человек находит слабое звено и выплескивает на него весь негатив. Это не взрослое поведение, а если он проявляет насилие к своему ребенку, это также неумение выстраивать модель поведения с собственными детьми. Мы должны помнить, что мы взрослые и мудрые, а дети могут проверять наши границы. Иногда они выходят за рамки, тем самым проверяя, нам это можно или нет, — пояснила психолог Ольга Соколова.

Также эксперт отметила экономические и геополитические факторы, которые влияют на «климат» в семье. По мнению психолога, взрослые, находясь постоянно у телевизора или читая новости, часто накручивают себя, они уже автоматически заряжены на негатив, любой стресс для них является пусковым механизмом.

— Напомню, что насилие в отношении ребенка чревато эмоциональными травмами, в будущем родитель может потерять контакт со своими детьми. Ребенку нужно объяснять за что его наказали, чтобы в дальнейшем не сложилась такая ситуация, что ребенок начал проявлять агрессию беспочвенную в отношении других людей. Если ваш ребенок подвергся насилию со стороны постороннего человека, ваша задача, как родителя, защитить его. Тут не имеется ввиду метод рукоприкладства. Необходимо разъяснить ребенку, что произошло, дать ему понять «я с тобой». Таким образом, ребенок будет понимать, что у него есть тыл, есть те люди, которые могут его защитить. Иначе у него может запуститься программа «я никому не нужен» или «я лишний», — добавила эксперт.

Напомним, накануне вечером, 10 июля, житель Тюмени избил в магазине 12-летнего мальчика, который скрывался от агрессивных сверстников. Инцидент попал на камеру мобильного телефона, а потом в социальные сети. Мать мальчика объяснила, что на момент происшествия родителей дома не было. По телефону она попросила продавца о помощи, чтобы подросток подождал их в магазине. Сотрудник заведения не реагировала и выгоняла его, не обращая внимания на то, что с улицы мальчишки звали его разобраться. В итоге в магазин зашел огромные мужчина и, услышав, что продавец выгоняет мальчика, ни в чем не разобравшись, начал лупить ее сына.

Аналогичный инцидент, но уже в отношении своего ребенка произошел в конце июня 2023 года. В одном из дворов города, который находится в жилищном комплексе «Серебряные ключи», мужчина ударил малолетнего, несколько раз. Событие развернулось на глазах у гуляющих на детской площадке детей и взрослых.

Вчера стало известно о резонансном происшествии в соцсетях. Стримерша из Тюмени под ником Жади избила 12-летнего сына в прямом эфире. На видеозаписи, которая утекла в интернет, прекрасно видно, что взрослая женщина угрожает малолетнему ребенку. Во время записи стрима она сначала наорала на 12-летнего мальчика, попутно выражаясь нецензурной бранью, а потом попыталась выгнать ребенка из дома.

Другая трагедия произошла в Югре. Мы ранее рассказывали, как обезумевшая мать избила маленькую дочь за то, что она неправильно крестится и сбегает из церкви. Страшные кадры жестокости по отношению к малышке разлетелись по соцсетям.