Житель Тюмени избил в магазине 12-летнего мальчика, который скрывался от агрессивных сверстников

Фото: соцсети.

Еще один вопиющий случай произошел в Тюменской области. Страшные трагедии с участием детей в регионе не заканчиваются. В тюменских группах появилась видеозапись, на которой огромный мужчина избивает мальчика 12 лет. По словам очевидцев, ребенок зашел в пивной магазин, чтобы переждать, когда с улицы уйдут сверстники, хотел избежать конфликта.

– Сын повздорил на улице с мальчишками и зашел с другом в магазин переждать. Родителей на тот момент не было дома. По телефону мы сказали попросить продавца о помощи или ждать в магазине, до тех пор, пока не приедем. Продавец не реагировала и выгоняла его из магазина, не обращая внимания на то что с улицы мальчишки звали его разобраться. Возраст подростков 12–13 лет. В итоге зашел этот человек и, услышав, что продавец его выгоняет, ни в чем не разобравшись, начал лупить сына, – отмечает мама пострадавшего мальчика.

Инцидент произошел на улице Дружбы, в местном пивном магазине. В комментариях пользователи не поверили в историю, заявив, что мужчина однозначно не прав в этой ситуации, но ребенок, мог, например, оскорбить его и получить за дело.

На ситуацию обратили внимание сотрудники полиции. Отдел по делам несовершеннолетних УМВД Тюменской области устанавливает обстоятельства, при которых мужчина ударил подростка в одном из магазинов города. Об этом рассказал журналисту руководитель пресс-службы ведомства Антон Каморников.

– Необходимо установить все обстоятельства, выяснить личность мужчины. После этого отдел по делам несовершеннолетних даст его действиям правовую оценку, – уточнили в полиции.

Видеозапись сделали подростки, от которых парень прятался в помещении магазина, а в Сеть разместила мать пострадавшего ребенка.

К сожалению, подобные инциденты все чаще стали происходить в Тюмени. Неизвестно, что толкает взрослых людей на насилие в отношении несовершеннолетних. Накануне стримерша из Тюмени под ником Жади избила 12-летнего сына в прямом эфире. Полицейские проверят видео с избиением мальчика. В тюменских группах появилась видеозапись, на которой взрослая женщина в прямом эфире одного из стримов угрожает малолетнему ребенку. Во время записи стрима женщина сначала наорала на 12-летнего мальчика, попутно выражаясь нецензурной бранью. Она несколько раз вопит на записи: «Я хочу твою кровь», угрожая мальчику расправой, а потом пытается выгнать ребенка из дома. Конфликт между матерью и мальчиком начался из-за скотча, который подросток отказался приносить.

Другая трагедия произошла в Югре в 2022 году. Мы ранее рассказывали, как обезумевшая мать избила маленькую дочь за то, что она неправильно крестится и сбегает из церкви. Страшные кадры жестокости по отношению к малышке разлетелись по соцсетям.

Также в одном из дворов города, который находится в жилищном комплексе «Серебряные ключи», мужчина ударил ребенка, несколько раз. Случившееся сняли на видео. По словам очевидцев, 28 июня на детской площадке произошел некий конфликт между маленьким мальчиком и взрослым огромным мужчиной. Тюменец наносит несколько ударов рукой по телу ребенка, прилагая силу. Мальчик лежал на земле и ничего не мог сделать.