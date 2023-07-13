Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об истязании ребенка стримершей в Тюмени

Фото: Следственный комитет РФ.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об истязании ребенка треш-стримершей в Тюмени. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой взрослая женщина угрожает подростку расправой, выражается нецензурной бранью, избивает, а также выгоняет его из дома. Прямой эфир тюменки наделал много шуму в общественности. За дело взялись прокуратура и следователи.

На женщину завели уголовное дело по статье «Истязание».

– Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также о проделанной работе по защите прав ребенка, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Исполнение поручения и итоги расследования дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.