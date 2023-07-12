В Тюмени задержали треш-стримершу, которая угрожала сыну и избивала его в прямом эфире

Фото: скриншот из видео в соцсетях.

В Тюмени полицейские нашли тюменскую блогершу Жади, которая в прямом эфире оскорбляла 12-летнего сына и угрожала ему убийством. Видеозапись появилась в социальных сетях 10 июля.

– Сотрудниками полиции установлено местонахождение жительницы Тюменской области. Она передана сотрудникам Следственного комитета, – заявили в пресс-службе областного УМВД.

На стримершу завели уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего ребенка».

Отметим, резонансное видео разлетелось по социальным сетям и наделало шума. На него попал разговор женщины под ником Жади с 12-летним мальчиком, ее сыном, который слушает, как мама оскорбляет его, попутно выражаясь нецензурной бранью. Несколько раз она кричит «Я хочу кровь твою!».

После резонанса в соцсетях ситуацию под контроль взяла тюменская прокуратура и департамент социального развития Тюменской области. Детей треш-стримерши изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр.