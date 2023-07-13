Предъявлено обвинение треш-стримерше в Тюмени за истязание ребенка

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

В Тюмени предъявлено обвинение женщине, угрожавшей во время видеотрансляции своему ребенку. 32-летняя жительница в прямом эфире, трансляция которого была опубликована в социальных сетях, избивала, оскорбляла и выгоняла из дома 12-летнего сына. Она несколько раз высказывала в адрес несовершеннолетнего мальчика оскорбления и угрозы. Конфликт произошел из-за скотча. Видеозапись подняла шум в общественности.

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

— В настоящее время личность женщины установлена и ей предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Дети обвиняемой были помещены в социально-реабилитационный центр, их временно изъяли из семьи до выяснения всех обстоятельств дела. На женщину завели уголовное дело по статье «Истязание». 13 июля следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. Оперативники и следователи провели обыски по месту жительства жительницы. Допрашиваются свидетели и соседи, а также друзья и родственники обвиняемой.

Напомним, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об истязании ребенка стримершей в Тюмени. Он затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также о проделанной работе по защите прав ребенка,

Фото: Алиса Гулиева.

Редакции «КП – Тюмень» удалось выяснить некоторые подробности по личности обвиняемой. Раньше женщина проживала в Перми, потом переехала в Тюмень. Она воспитывает двоих детей, ведет несколько блогов, не считая трансляций в социальных сетях, есть канал на Ютубе. Ранее женщина уже появлялась в поле зрения правоохранителей, но дело закрыли. Кроме 12-летнего подростка тюменка занимается воспитанием 4-летнего ребенка.