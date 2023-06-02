Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 2 июня 2023 года

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ситуация с пожарами в Тюменской области по-прежнему напряженная. Вчера губернатор Александр Моор продлил противопожарный режим из-за лесных возгораний до 24 июня. Однако власти сняли режим чрезвычайной ситуации в регионе. Жителям все еще запрещено ходить в леса и разводить костры из-за особого противопожарного режима.

Учитывая погодные условия, в Тюменской области сохраняется режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, уточнили в правительстве. Также сохраняются ограничения на сжигание мусора и травы. Тюменцам по-прежнему запрещено разводить открытый огонь.

За минувшие сутки в регионе были ликвидированы 15 природных пожаров. 1 июня действовали девять лесных возгораний, пять из которых находились на стадии локализации. Очаги пожаров зарегистрированы в четырех районах Тюменской области: Нижнетавдинском, Вагайском, Уватском и Тюменском.

Природные пожары произошли за последние 24 часа в Ярковском, Нижнетавдинском и Вагайском районах. Спасатели ведут борьбу с тремя очагами возгораний. Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

Ежедневно в Тюменской области ведется борьба с нарушителями противопожарного режима. Сотрудники МЧС, полицейские и специалисты Авиалесоохраны патрулируют леса и природные водоемы, которые жителям нельзя посещать после 20:00.

Напомним, май 2023 года в Тюмени оказался самым сухим и жарким за всю 130-летнюю историю наблюдений. Последний раз знойная погода в мае наблюдалась в 2021 году, но тогда температура воздуха достигала всего +33 градуса в регионе. Однако в текущем году погода в Тюменской области побьет все рекорды. Синоптики в мае 2023 года фиксировали температуру воздуха в 34,2 градуса Цельсия.