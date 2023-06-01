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НовостиПроисшествия1 июня 2023 4:30

В Тюменской области с 1 июня 2023 года власти сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Жителям всё еще запрещено ходить в леса и разводить костры
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области сняли режим чрезвычайной ситуации из пожаров. Ограничения, связанные с ЧС, отменяются с 1 июня. Однако жителям всё еще запрещено ходить в леса и разводить костры из-за противопожарного режима. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

– Учитывая погодные условия, сохраняется режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

О ситуации с пожарами в регионе мы рассказываем в отдельном материале.

Напомним, что на Тюмень и область в июне обрушится ужасная жара до +38 градусов.