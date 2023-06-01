На Тюмень и область обрушится ужасная жара до +38 градусов продолжительностью свыше недели

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Первые дни лета в Тюменской области окажутся очень жаркими. Такое предположение можно сделать на основании данных синоптиков Гисметео. Судя по прогнозу погоды, аномальная жара воцарится в регионе на несколько дней – температура ежедневно будет переваливать за отметку в 30 градусов.

Так, метеорологи обещают жару 1 июня – к трем часам дня в Тюмени ожидается +32 градуса, по региону – до +33. Во второй день лета, 2 июня, дневная температура в городе достигнет уже +34 градусов, аналогичная жара будет наблюдаться и по региону.

Своего пика аномальная погода достигнет 3 июня 2023 года – в Тюмени прогнозируется +35...+36 градусов. Самая низкая температура – +28 градусов – в этот день ожидается лишь на небольшой территории севера Тюменской области. Жара будет стоять 3 и 4 июня (уже до +38 градусов по региону).

Отступать пекло начнет лишь спустя неделю: 9 июня синоптики прогнозируют +11 градусов в Тюмени и от +9...+15 градусов по области.