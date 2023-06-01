За 130-летнюю историю наблюдений май в Тюмени оказался самым сухим и жарким

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Май в Тюмени в 2023 году оказался самым сухим и жарким за всю 130-летнюю историю наблюдений. Последний раз знойная погода в мае наблюдалась в 2021 году, но тогда температура воздуха достигала всего +33 градуса в регионе. Однако в текущем году погода в Тюменской области побьет все рекорды.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха в регионе будет в пределах +30…+35 градусов Цельсия в дневные часы. Примечательно, что осадки в эти дни не прогнозируются. Первые дожди в Тюмени ожидаются только 9 и 10 июня.

Зной в регионе спадет после 8 июня. В этот день столбики термометров опустятся до +20 градусов днем. Одновременно в Тюменской области стремительно убывает вода в Туре. По данным гидропоста, за сутки уровень воды упал на 7 сантиметров.

Напомним, что метеорологи предупредили тюменцев о штормовом ветре и аномальной жаре до +36 градусов и выше. Со 2 по 5 июня на юге Тюменской области местами ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха прогнозируется до +36 градусов и выше. Средняя суточная температура воздуха выше нормы на 10 и более градусов.