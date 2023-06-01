В Тюменской области до 24 июня 2023 года продлили особый противопожарный режим

Постановление подписал сегодня губернатор Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов до 24 июня 2023 года. Ограничения распространяются на сжигание мусора и травы, а также жителям нельзя разводить открытый огонь. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 24 июня включительно. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Напомним, вчера в регионе сняли режим чрезвычайной ситуации из-за лесных возгораний.