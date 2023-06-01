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НовостиПроисшествия1 июня 2023 10:25

В Тюменской области до 24 июня 2023 года продлили особый противопожарный режим

Постановление подписал сегодня губернатор Тюменской области
Серафима Краснова
Постановление подписал сегодня губернатор Тюменской области.

Постановление подписал сегодня губернатор Тюменской области.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов до 24 июня 2023 года. Ограничения распространяются на сжигание мусора и травы, а также жителям нельзя разводить открытый огонь. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 24 июня включительно. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Напомним, вчера в регионе сняли режим чрезвычайной ситуации из-за лесных возгораний.