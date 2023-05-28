Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 29 мая 2023 года Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжают бушевать пожары. За прошедшие сутки спасатели потушили двенадцать возгораний: два лесных на площади 457,8 гектара и десять природных на площади 191,5 гектара.

На данный момент в округе зафиксировано семь лесных пожаров на общей площади около 328 гектаров, все они локализованы. И четыре ландшафтных пожара на общей площади 1 160 гектаров.

Сейчас борьбу с огнем ведут 447 человек, в помощь им предоставлено 75 единиц техники.

По данным регионального МЧС, 29 мая в Тюменской области возникновение лесных пожаров прогнозируется в Вагайском, Тюменском и Уватском муниципальных районах. Выводы об этом сделаны исходя из ожидаемой погоды и предполагаемого класса пожарной опасности.

Чтобы снизить число возгораний, в области ведется неустанный контроль за нарушителями противопожарного режима. Хорошо в это деле себя зарекомендовали беспилотники. Патрулирования с их участием проводятся на ежедневной основе совместно с полицейскими, тюменской Авиабазой и органами местного самоуправления.

Напоминаем, что с 3 апреля 2023 года в округе действует особый противопожарный режим. С этого дня жителям запрещено посещать лес, сжигать сухую траву и разводить костры. Также с 7 мая в регионе объявлен режим ЧС, причина этого - сильные ландшафтные и лесные пожары.