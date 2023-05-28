За сутки в Тюменской области потушили 12 природных пожаров Фото: Вера Зенина

За прошедшие сутки в Тюменской области потушили 12 пожаров: 2 лесных на площади 457,8 гектара и 10 природных на площади 191,5 гектара. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Также продолжают бушевать 7 лесных пожаров на общей площади около 328 гектаров, все они локализованы. И 4 ландшафтных пожара на общей площади 1 160 гектаров.

На данный момент борьбу с огнем ведут 447 человек, используется 75 единиц техники.

Напоминаем, что в Тюменской области действует режим ЧС. Это значит, что жителям запрещено посещать леса и природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву и разводить открытый огонь.