В Тюменской области с 10 апреля 2023 года губернатор Александр Моор вводит режим ЧС

С 10 апреля в Тюменской области осуществляется мониторинг опасных природных явлений. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области с 10 апреля 2023 года вводится режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации ЧС. Губернатор региона Александр Моор подписал сегодня постановление «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Решение принято из-за угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением ландшафтных (природных) пожаров, - говорится в сообщении Информационного центра по Тюменской области.

В рамках документации, с 10 апреля в Тюменской области осуществляется мониторинг опасных природных явлений, а также принимаются меры по обеспечению гражданами требований противопожарного режима. Леса и населенные пункты станут патрулировать добровольцы, волонтеры и сотрудники пожарной охраны. Также в регионе проведут проверку ПВР на случай возможной эвакуации населения.