В Екатеринбурге предстанет перед судом Алексей Газиев, обвиняемый в захвате заложников в продуктовом магазине Тюмени

Фото: пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

Прокуратура и Следственный комитет направили в суд уголовное дело о захвате заложников в тюменском магазине по улице Александра Протозанова. 34-летнего Алексея Газиева признали виновным, следователи и прокуратура собрали доказательную базу и передали материалы дела в суд.

Ему вменяются две уголовные статьи: «Захват в заложники и удержание более двух лиц с применением оружия» и «Грабеж». По версии Следственного комитета Тюменской области, 10 марта в час ночи обвиняемый, находясь под алкогольным и наркотическим опьянением, пришел грабить продуктовый магазин.

— Угрожая трем работникам магазина кухонным ножом для овощей, похищенным с прилавка, обвиняемый заставил их закрыть все двери. Далее мужчина запер двух продавцов в подсобном помещении, а администратора магазина связал скотчем и, приставив нож к горлу, потребовал от сотрудников правоохранительных органов пригласить представителей средств массовой информации для дачи им интервью и его трансляции, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Мужчина отказывал в неоднократных просьбах работнику магазина отпустить его. Утром сотрудникам полиции и ОМОН удалось проникнуть в магазин, задержать обвиняемого и освободить заложника.

Уголовное дело рассмотрит Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.

Напомним, Алексей Газиев дважды судим за кражи. У него есть жена и две дочки, некоторое время назад супруги развелись, мать запрещает общаться мужчине с детьми. В последнее время он остался без работы, а в январе-феврале 2023 года вышел из тюрьмы, где отбывал два срока. Продолжительное время уроженец Ноябрьска скитался по друзьям и сидел без работы.