«Убегай отсюда срочно, будет много крови»: что известно о преступнике, взявшем заложников в магазине Тюмени

Фото: скриншот видеозаписи Следственного комитета по Тюменской области

Стало известно, кто взял в заложники несколько человек в «Магните» в Тюменской слободе на улице Александра Протозанова. Им оказался 33-летний уроженец Ноябрьска Алексей Газиев. Несколько раз мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Видеозапись, которую снимал преступник вместе со взятым в заложники сотрудником магазина, отправить во все чаты пострадавшего товароведа. Требовал встречи с прокурором и представителями СМИ.

- Он зашел в час ночи, в магазине было два покупателя, два продавца и товаровед. Подошел к одной из продавцов и сказал: «Убегай отсюда срочно, сейчас здесь будет много крови». Он подбежала к товароведу, тот успел нажать на кнопку «вызов охраны». Один из покупателей вызвал полицию. Двух продавцов-женщин он заставил сидеть в подсобках, но они нашли выход и с обратной стороны убежали из магазина. Мужчина просто взял первый попавшихся нож из упаковки на прилавке и приставил нож к сотруднику, - рассказал источник «Комсомольской правды Тюмень».

Фото: Станислав Ионин

Инсайдер заявил, что преступник дважды судим за грабежи.

- Жена с двумя дочками живет, развелась с ним некоторое время назад, с детьми не видится. Он без работы был, недавно вышел из тюрьмы, где отбывал два срока. Сидел без работы и денег, скитался по друзьям, - сообщил подробности инцидента собственный источник редакции.

Выяснилось, что сотрудник магазина, которого почти 5 часов держал преступник в заложниках чувствует себя нормально. Он отказался от госпитализации сразу после происшествия, товаровед не был ранен, а кровь, которая видна на видеозаписи, оказалась самого злоумышленника, который порезался во время потасовки. Угрожающее видео, которое он снимал для общественности, где резал лоб сотруднику, было только для привлечения внимания. На самом деле, никаких порезов у администратора не было, потому что кухонный инструмент оказался не заточен.

- При штурме, который проводили сотрудники Росгвардии, сотрудник магазина получил легкую контузию, но от госпитализации парень отказался. Врачи его обследовали на месте, а позже он уехал домой, - подытожил источник в беседе с журналистом.

Напомним, в пятницу, 10 марта, в магазине «Магнит» на улице Александра Протозанова мужчина захватил трех заложников. Двоих удалось освободить сразу, а третьего злоумышленник удерживал до утра. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, преступник требовал представителей тюменских телеканалов. Мужчину удалось задержать, его доставили в отделение полиции, где допросили.