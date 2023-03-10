Захват заложника в магазине Тюмени 10 марта 2023 года: подробности

Фото: Росгвардия

Рассказываем подробности о захвате заложника в магазине Тюмени, произошедшего ночью с 9 на 10 марта. Неизвестный мужчина взял в заложники администратора сетевого продуктового магазина «Магнит» на улице Александра Протозанова в «Тюменской слободе». Торговая точка работает круглосуточно, поэтому преступник без труда проник в помещение, в кармане он держал нож. Больше 5 часов злоумышленник держал жертву в заложниках, пока росгвардейцам не удалось выбить двери и арестовать тюменца.

Согласно официальным данным пресс-службы УМВД России по Тюменской области, неизвестный мужчина в районе 2 часов ночи зашел в магазин на Александра Протозанова и взял в заложники сотрудника. Прохожие вызвали полицию, на место также приехали СОБР Росгвардии и правоохранительные органы. Странного мужчину заметил очевидец, который хотел купить продукты ночью. Он увидел через окно злоумышленника, который, угрожая ножом, удерживал администратора магазина.

Фото: Росгвардия

Задержание Росгвардией и арест

Новый микрорайон на Александра Протозанова славится своими архитектурами и спокойствием. Местные жители услышали на исходе ночи страшные взрывы. Это сотрудники СОБР проникли в помещение и арестовали преступника. Штурм и спасение заложников происходили ранним утром.

По предварительной версии следствия, 33-летний мужчина без конкретных намерений вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников магазина. Двоих удалось спасти сразу.

Фото: Росгвардия

Допрос в полиции и версия преступника

В настоящее время все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемый доставлен на допрос в отделение полиции.

– Задержан за совершение преступления: задержал человека, взял в заложники в магазине, – рассказывает подозреваемый полицейским.

По данным ведомства, тюменец ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Фото: Росгвардия

Благодарность от губернатора

Глава региона Александр Моор поблагодарил представителей правоохранительных органов за профессионализм и мужество при освобождении заложников.

– Сотрудники силовых ведомств сработали профессионально, слаженно, оперативно. При задержании преступника проявили смекалку и мужество, спасли жизнь земляка, и в очередной раз показали, что безопасность тюменцев под надежной защитой. Благодарю работников правоохранительных органов от себя лично и от всех жителей области, – отметил Моор в своем Telegram-канале.

Фото: Росгвардия

Кем является подозреваемый

Задержанный за захват заложников тюменец – это некто Газиев Алексей Аркадьевич, 1990 года рождения. Сейчас он безработный. Раньше он вместе с другом работал в автомастерской.

Свой поступок подозреваемый аргументировал желанием привлечь СМИ и доказать, что полиция в Тюмени работает плохо. Правоохранительные органы сейчас работают над установлением всех деталей произошедшего.

Предварительно, злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы за совершенное преступление.