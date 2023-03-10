В Тюмени в одном из магазинов на Александра Протозанова неизвестные взяли администратора в заложники

Фото: пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

В «Тюменской слободе» продавца одного из продуктовых магазинов сети «Магнит» взяли в заложники. Это произошло ранним утром в пятницу, 10 марта. Инцидент случился в микрорайоне Преображенский.

На место прибыли сотрудники полиции и МЧС. Работников магазина взял в заложники неизвестный мужчина, рассказали очевидцы. Некоторые местные жители слышали взрыв, как от шумовой гранаты.

Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась за комментарием в пресс-службу МВД России по Тюменской области. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленника, который незаконно удерживал администратора магазина.

– Около 2 часов ночи в полицию обратились граждане, которые сообщили, что на улице Александра Протозанова города Тюмени неизвестный в круглосуточном магазине под угрозой применения ножа удерживает одного из сотрудников торговой организации, – уточнил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Александр Гилев.

Сотрудниками полиции и при силовой поддержке СОБР Росгвардии удалось задержать ранее судимого жителя Тюмени. В происшествии никто не пострадал. На место инцидента выезжали правоохранительные органы и сотрудники экстренных служб реагирования.

Добавим, следователи завели уголовное дело по статье «Захват заложников». Хулигану грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Югра» писала о том, что в Нижневартовске мужчина стреляет с балкона и удерживает сына в квартире. Мужчина хочет поговорить с Бастрыкиным и угрожает политической верхушке Югры.