Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 24 мая 2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области продолжается противопожарный режим. Он продлится до 3 июня 2023 года. Параллельно в регионе действует режим ЧС, который объявлен с 7 мая. За прошедшие сутки в Тюменской области действовали 11 лесных пожаров, в том числе, шесть из них локализованы.

Вчера в Тюменской области спасатели зафиксировали три новых лесных пожара, был ликвидирован только один на площади почти 7 гектаров, рассказали в департаменте лесного комплекса региона. Чрезвычайная степень пожарной опасности 24 мая объявлена в трех авиазонах Тюменской области: Ишимской, Тобольской, Тюменской.

С помощью СМС-оповещений жителям напомнили о запретах режима ЧС вчера. С 7 мая гражданам запрещено сжигать мусор, сухую траву, использовать открытый огонь. Кроме того, в Тюменской области накануне, 22 мая, власти ввел запрет на посещение природных водоемов после 20:00. Исключение сделано для транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных пожаров, меры пожарной безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение.

Добавим, запрет на посещение природных водоемов действует круглосуточно. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона уточнили, что полный запрет действует исключительно на посещение природных водоемов - это, например, Тура, Тобол, Пышма, старицы рек, озера Андреевское, Липовое. Свободно посещать можно рукотворные водоемы. На них ограничения не распространяются. Однако, разжигать огонь там все равно нельзя.

Май в Тюмени станет самым засушливым месяцем за последние 87 лет. В городе 23 и 24 мая ожидается +27…+28 градусов, без осадков; 26 и 27 мая температура воздуха составит +26 +30 градусов. 29 мая воздух прогреется до +31 градуса, 30 и 31 мая температура понизится до +28 +26 градусов. В Уватском и Тобольском районах будет незначительно холоднее от +23 до +28 градусов тепла. Долгожданные дожди придут в северные районы области с 1 июня, а уже 6 июня дожди и похолодание до +18 градусов ожидаются в Тюмени.