Долгожданные дожди и похолодание до +18 градусов придут в Тюмень к 6 июня

До конца мая в Тюменской области прогнозируется жара до +31 градуса. Фото: Виктория Гаврик

Власти рассказали, когда тюмецам ждать долгожданный дождь. Из-за лесных пожаров регион нуждается в осадках на протяжении месяца. До конца мая в Тюменской области прогнозируется жара до +31 градуса. Самый теплый день ожидается 29 мая, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

– Долгожданные дожди придут в северные районы области с 1 июня, а уже 6 июня дожди и похолодание до +18 градусов ожидаются в Тюмени, – говорится в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.

Напомним, из-за лесных и ландшафтных пожаров в регионе действует режим ЧС. Жителям нельзя ходить в леса, сжигать мусор и разводить костры.

Отметим, синоптик Михаил Леус представил подробный прогноз погоды на лето в Тюменской области.