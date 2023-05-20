Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 20 мая 2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области до 3 июня 2023 года продлили противопожарный режим. Кроме того, в регионе объявлена чрезвычайная ситуация из-за лесных возгораний. Жителям нельзя ходить в лес, сжигать сухую траву, даже на собственных участках, и разводить открытый огонь.

За вчерашний день сотрудники МЧС, Противопожарной службы и авиации ликвидировали девять природных пожаров в Тюменской области. 19 мая в регионе действовали восемь лесных возгораний на площади более 190 гектаров. Семь очагов пожара были локализованы. За истекшие сутки зарегистрировано четыре новых лесных пожара. Тушением огня занимаются 625 человек при участии 119 единиц спецтехники.

Для ликвидации природных пожаров применяются пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки произведен 201 слив воды общим объемом 1 576 тонн.

Согласно погодным условиям, 20 мая в четырех районах Тюменской области прогнозируется четвертый класс пожарной опасности.

Накануне, 19 мая, оренбургские спасатели вытащили из огня крольчонка. Видеозапись спасательной операции опубликовали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. На ней хорошо видно, что дикий зверек сильно напуган, но жив и хочет на волю. Животное вывезли в безопасную зону и отпустили, где нет очагов возгорания.

Параллельно в Тюменской области ведется контроль за нарушителями противопожарного режима. Так, в Упорово выявляют нарушителей особого противопожарного режима с помощью беспилотного летательного аппарата. Такие патрулирования проводятся на ежедневной основе совместно с органами полиции, с тюменской Авиабазой, а также с органами местного самоуправления, рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работе по Упоровскому району Александр Пахомов.

Напомним, что дождливая погода, так необходимая Тюменской области из-за разбушевавшихся лесных пожаров, в ближайшее время и летом не ожидается. По данным синоптиков, май в Тюмени будет сухим примерно до 25 числа. Спасительные осадки прогнозируются в последние пять дней месяца.