В Тюменской области оренбургские спасатели вытащили из огня крольчонка

Фото: Тюменское время / Telegram-канал.

Сотрудники аэромобильной группировки из Оренбурга в Тюменской области вытащили из огня крольчонка. Видеозапись спасательной операции опубликовали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. На ней хорошо видно, что дикий зверек сильно напуган, но жив и хочет на волю. Во время тушения ландшафтного пожара огнеборцы спасли маленького кролика.

Животное вывезли в безопасную зону и отпустили, где нет очагов возгорания. Также спасатели иногда встречали там гадюк.

– Для нас торфяные пожары незнакомы, в основном мы работаем в степях и лесах. Местные сотрудники МЧС подсказали, как правильно тушить огонь. Размывали, ямы капали, кролика поймали, вытащили его из кустов, где горела трава. Выпустили в безопасной зоне, он сразу убежал. Гадюки попадались, – рассказал сотрудник МЧС Виктор Шаховцев.

Напомним, несколько дней боролись с огнем в Левобережье местные спасатели, на помощь тоболякам прибыла аэромобильная группировка из Оренбурга.

Отметим, ландшафтный пожар в Тобольском районе возник 16 мая. Огонь полыхал в безопасной от населенных пунктов зоне. В ликвидации возгорания была задействована авиация, сотрудники противопожарной службы Тюменской области, работники МЧС и спасатели из соседних регионов.

Редакция «Комсомольская правда» – Тюмень» в отдельном материале, рассказывала, почему дикие животные бегут из лесов, и как обычным гражданам себя с ними вести.