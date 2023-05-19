Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 19 мая 2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области продолжается противопожарный режим. На это время жителям запрещено ходить в лес, сжигать траву и разводить костры. Режим ЧС объявлен в Тюменской области с 7 мая 2023 года из-за ландшафтных и лесных пожаров.

18 мая 2023 года в регионе действовали шесть лесных пожаров, в том числе четыре были локализованы. Четыре новых природных возгорания зарегистрировано в Тюменской области. До конца потушено три пожара на площади около 24 гектаров земли. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в четырех районах Тюменской области на 19 мая 2023 года. Речь идет об Ишимском, Тобольском, Тюменском и Уватском районах.

Сотрудники ежедневно выходят в рейды. Пути следования проходят вблизи населенных пунктов, в местах частого пребывания людей и вдоль автомагистралей, чтобы снизить долю человеческого фактора в статистике лесных пожаров. Граждан, которых патрульные обнаруживают в лесу во время запрета его посещать, оттуда выдворяют и составляют протокол. За майские праздники в регионе сотрудники лесоохраны поймали 28 нарушителей противопожарного режима. Работники патруля составили 26 протоколов за нарушение запрета на пребывание в лесах, а также выявили двоих нарушителей правил пожарной безопасности, что привело к лесному пожару.

Дети из психоневрологического интерната в поселке Успенский вчера наконец-то вернулись домой. 4 мая из-за лесных пожаров волонтеры и спасатели оказали помощь при эвакуации несовершеннолетних. Сначала, они были доставлены в детские лагеря, 5 мая — в санатории. На данный момент угроза природных пожаров в районе Успенки значительно снизилась, и дети могут вернуться обратно в интернат для продолжения занятий и получения помощи.

Засуха и аномальная жара в регионе может привести не только к лесным пожарам, но и дефициту грибов. В беседе с корреспондентом редакции «КП-Тюмень» биолог объяснил, почему грибной сезон в Тюменской области может не начаться. Сухая и жаркая погода заставит любителей тихой охоты отложить корзины, уверен специалист.