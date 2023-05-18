В Тюменской области из-за лесных пожаров начали заводить уголовные дела

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В трех регионах Урала по фактам возникших лесных пожаров и признакам уголовного преступления было составлено 195 материалов, их передали в органы дознания Федеральной пожарной службы. На сегодняшний день в Тюменской, Курганской и Свердловском областях выявлено 227 нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

Возбуждено 89 дел, выписано 33 штрафа на сумму около 1,3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе Рослесхоза.

– Сначала года на территории страны возникло 3 836 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 822,7 тыс. га, что ниже показателей среднепятилетнего значения в 1,1 раза по количеству возникших возгораний и в 1,3 раза по площади, пройденной огнем, – уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, что добровольцы приняли пешего путешественника за поджигателя в лесах Тюменской области. Активисты привязали мужчину к дереву и вызвали полицию.

О ситуации с пожарами в регионе «КП»-Тюмень» рассказывает в отдельном материале.