Проверили документы и отпустили: стали известны подробности задержания якобы поджигателя в лесах Тюменской области

Фото: Столичный | Тюменский район

Добровольцы в Тюменской области пешего путешественника приняли за поджигателя лесов. В социальных сетях появились кадры, на которых группа волонтеров в районе Винзилей привязывает человека к дереву и вызывает полицию.

В чатах разместили информацию, что мужчину якобы задержали «девчонки» из Народного патруля и скрутили. На месте, где его обнаружили, добровольцы нашли сооружения, напоминающие костер у нескольких деревьев. Волонтеры немедленно разобрали их. В Сети появилось видео, на котором добровольцы демонстрируют мангал с потушенным окурком в лесу и импровизированные шалаши из палок.

Примечательно, что на кадрах никаких женщин замечено не было, автор съемки тоже мужчина, судя по голосу. Слухи, что путешественника доставили в полицию для дачи показаний, оказались фейком.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Собственный источник информации редакции «Комсомольская правда» – Тюмень», знакомый с ситуацией, рассказал подробности.

– Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина не причастен к пожарам, проверили у него документы, и он ушел. Никто человека не задерживал и в отделение полиции не доставлял. Мужчина отправился дальше в свой поход, – уточнил инсайдер.

Вещи путешественника. Фото: Столичный | Тюменский район

Напомним, сотрудники МВД проверяют все сообщения о возможных виновниках пожаров. Жителей попросили не заниматься самоуправством и при необходимости звонить в полицию.

Отметим, в Тюменской области на сегодняшний день действуют 12 лесных пожаров на площади более 5 тысяч квадратных метров, шесть из них были локализованы. На помощь сотрудникам МЧС прибыли профессиональные пожарные-десантники из Архангельской области.