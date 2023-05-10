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НовостиПроисшествия10 мая 2023 8:00

В Тюменской области действуют 12 лесных пожаров на площади более 5 тысяч гектаров

Порядка 5 ландшафтных возгораний зарегистрировано в регионе
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сейчас в Тюменской области действуют 12 лесных пожаров на площади более 5 тысяч гектаров. По данным правительства региона на 10 мая, шесть из них общей площадью 2 тысячи гектаров локализованы.

Порядка 5 ландшафтных возгораний все еще действуют.

– Тушением природных пожаров на территории Тюменской области занимаются 1 278 человек, используется 214 единиц техники. С огнем борются 40 военнослужащих и инженерная техника ТВВИКУ, подразделения пожарной охраны МЧС России, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

В регион для оказания помощи в ликвидации пожаров прибыли 25 пожарных-десантников из Архангельской области. В тушении задействована авиация: шесть вертолетов и самолет Ил-76.