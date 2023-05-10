Добровольцы в Тюменской области поймали в лесу поджигателя и привязали его к дереву

Фото: группа «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюменской области сотрудники МВД проверяют сообщения о потенциальных поджигателях в лесах и на полях региона. После каждого инцидента дается правовая оценка случившемуся. Иногда в социальных сетях появляется информация о добровольцах, которые самостоятельно ловят подозреваемых в поджоге.

Очевидцы рассказывают, что добровольцы привязали мужчину, который якобы виновен в страшных лесных пожарах в Тюменском районе.

— В соцсетях можно увидеть информацию от добровольцев, которые ловят поджигателей. Мужчина на фото якобы виновен в возникновении природного пожара в Тюменском районе. На самом деле — пеший путешественник, — рассказали в Информационном центре правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Власти призвали жителей Тюменской области не заниматься самоуправством, а строго соблюдать законодательство нашей страны. Если вы стали свидетелями поджога, лучше обратитесь в правоохранительные органы, они самостоятельно сделают свою работу, уточнили в правительстве.

О ситуации с пожарами в регионе на 10 мая редакция рассказывала в отдельном материале.