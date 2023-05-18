Тюменская область рискует остаться без грибов в нынешнем году из-за жары и засухи

Фото: Суворова Евгения.

Тюменская область рискует остаться без грибов в нынешнем году. Сухая и жаркая погода заставила любителей тихой охоты отложить корзины. Все ждут осадков. В группе «Грибы и грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте» участники пишут, что грибы собирать «рано еще, и лес очень сухой». Пока мицелию, из которого растут грибы, не хватает влаги.

Первые грибы появились в тюменских лесах накануне. Житель Тюменской области нашел несколько вёшенок и посчитал, что он открыл грибной сезон. Мы поговорили с биологом Константином Тальнишних и выяснили, стоит ли жителям вообще ждать грибов в 2023 году.

– Обычно в районе Тюмени грибной сезон начинается в конце июня – июле. При условии теплой погоды и хороших дождей накануне. Но последние несколько лет из-за жаркой и сухой погоды в отдельных районах хороших грибных слоев вообще могло не быть за всё лето. В этом году ранняя теплая весна могла спровоцировать выброс плодовых тел некоторых ранних видов грибов. Вообще, в мае не редкость встретить у нас в лесу первую волну сморчков и строчков, а иногда и подосиновиков, подберезовиков. Так что находки вёшенок вполне имеют место быть. Собранные тюменцами грибы относятся к нынешнему урожаю, а никак не к прошлогоднему. А вот насчет того, когда отправляться в лес за урожаем, тут никто вам точную дату не скажет. Нужно ориентироваться по погоде. Грибам нужно немного – тепло и влага. Как только земля хорошо прогреется и пройдут хорошие ливневые дожди, так и урожай не заставит себя ждать. Но на нынешний год прогнозы синоптиков неутешительны. Если действительно будет стоять экстремальная жара без дождей, то есть вероятность остаться без грибов в этом сезоне, – рассказал в беседе с «КП»-Тюмень» заведующий учебным ботаническим садом ТюмГУ Константин Тальнишних.

Напомним, синоптики пообещали тюменцам жаркое лето с дефицитом дождей. По данным метеорологов, май в Тюмени будет сухим примерно до 25 числа. Спасительные осадки прогнозируются в последние пять дней месяца. Нерадостные новости и про июнь с июлем: они тоже будут с дефицитом осадков. И в июне, и в июле дождей ожидается на 15 – 20 процентов меньше нормы.

Опытные грибники Тюмени привели список мест, где можно поживиться грибами. Белые грибы, подосиновики и волнушки можно найти в лесу у Червишевского тракта, который расположен в 15 километрах от города. Подосиновики и белые грибы водятся у села Леваши и на Старом Тобольском тракте. Леса вблизи Ялуторовского тракта и поля у деревни Криводанова богаты на рыжики и волнушки. В окрестностях населенного пункта Железный Перебор, рассказывают тюменцы в социальных сетях, водятся грузди, лисички и белые грибы. Для любителей тихой охоты подойдут леса на Салаирском и Ирбитском трактах. Здесь жители Тюмени могут собраться моховики, красноголовики и белые грибы.

Отметим, что в Тюменской области действуют противопожарный режим до 3 июня 2023 года и чрезвычайная ситуация из-за ландшафтных пожаров. Жителям запрещено ходить в лес и сжигать сухую траву. Грибникам стоит опасаться штрафов за нарушение противопожарного режима. Санкции за нарушение противопожарного законодательства с 1 марта 2023 года не изменились. При нарушении норм собственникам участков, дач и частных домов вынесут предупреждение или назначат штраф от 5000 до 15 000 рублей. А если произойдет пожар, наказание будет зависеть от последствий. Если сгорит дом, огонь перекинется на лес или пострадают люди, возможна уголовная ответственность.