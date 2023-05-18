Житель Тюменской области нашел в лесу первые грибы

Вешенка покрытая обычно растет на упавших и сухих деревьях. Фото: Архив "КП"

Житель Тюменской области открыл грибной сезон. Он собрал несколько вёшенок одиночных и опубликовал пару фотографий в социальной сети «ВКонтакте». Тюменец отметил, что сначала он прошел мимо грибов, а потом увидел несколько штук на одной осине.

Напомним, вёшенка покрытая обычно растет на упавших и сухих деревьях, поэтому найти ее не составляет труда. Жители порадовались за грибника, но предположили, что сухая и жаркая погода может отложить грибной сезон на неопределенные сроки.

Отметим, что из-за противопожарного режима и чрезвычайной ситуации в Тюменской области посещение лесов запрещено.