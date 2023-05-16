Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 16 мая 2023 года

Фото: пресс-служба Информационного центра правительства Тюменской области.

В Тюменской области продолжается противопожарный режим. Его продлили до 3 июня 2023 года. Параллельно в регионе действуйте чрезвычайная ситуация из-за лесных возгораний. Горожанам запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву.

Пятый класс пожарной опасности объявлен в шести районах Тюменской области: Голышмановском, Ишимском, Абатском, Ялуторовском, Викуловском и Сладковском. Больше тысячи пожарных, спасателей и добровольцев вышли на борьбу со стихией и продолжают тушить пламя вблизи населенных пунктов региона.

За прошедший день восемь лесных возгораний на площади более 5,5 тысячи гектаров продолжают действовать, пять из них были локализованы, два ликвидировано. Активное участие по-прежнему принимает авиация в ликвидации пожаров – два вертолета МИ-8, два вертолета МИ-26, один вертолет КА-32 и самолет ИЛ-76 с водосливными устройствами. По данным властей, угрозы населенным пунктам от пожаров нет.

Сегодня произошел пожар в пригороде Тюмени, у Велижанского тракта. По словам очевидцев, дым поднимался со стороны СНТ «Царево». Огонь удалось остановить неподалеку от дачного поселка «Ягодное».

Постепенно начали выплачивать денежные средства погорельцам в регионе. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал 15 мая документ, который устанавливает стоимость квадратного метра жилья, на которую власти будут опираться при высчитывании выплат для жителей Тюменского района.

Деньги получат погорельцы из следующий сел: Успенка, Салаирка, Речкина и поселка Богандинский, где пострадали жилые дома. Часть средств уже получила 21 семья.

Сегодня на встречу с губернатором Тюменской области прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В планах – рабочая встреча с Александром Моором и жителями Тюменского района.

Причинами пожара по-прежнему являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил противопожарного режима при устройстве и эксплуатации электрооборудования, короткое замыкание, занесение открытого источника огня, переходы огня с ландшафтных пожаров на жилые строения.