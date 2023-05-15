Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области за неделю произошло 203 техногенных пожара, один человек спасен, пять было эвакуировано. Спасатели МЧС к ликвидации дорожно-транспортных происшествий привлекались 33 раза.

Местные жители сообщают, что задымление видно в Богандинском. По предварительной информации, огонь идет из Тугара на СНТ «Дружба». Накануне в Тобольском и Ялуторовском районах замечено сильное возгорание травы.

На сегодняшний день в Тюменской области действуют восемь лесных возгораний, пять из которых локализованы. Один новый ландшафтный пожар зафиксирован за прошедшие сутки.

О ситуации с пожарами в Тюмени и области редакция рассказывает в отдельном материале.