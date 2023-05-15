Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 15 мая 2023 года

Фото: МЧС Тюменская область

В Тюменской области продолжается противопожарный режим. Он действует до 3 июня 2023 года. Кроме того, в регионе объявлена чрезвычайная ситуация из-за ландшафтных возгораний. Жителям запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву. Сегодня, спасатели боролись с 9 лесными пожарами на площади 5 671 га, пять пожары удалось локализовать.

На сегодня в тушении огня задействовано 992 человека, используется 177 единиц техники, в том числе активно применяется авиации, а именно: 2 вертолета Ми-8, 2 вертолета Ми-26, 1 вертолет Ка-32 и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Произведено 252 слива воды общим объемом 1 607,5 тонны.

Как отмечают в ГУ МЧС России по Тюменской области исходя из ожидаемых погодных метеоусловий и прогнозируемого класса пожарной опасности, возникновение лесных пожаров прогнозируется 15 и 16 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах. На этих территориях прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Причинами пожара по-прежнему являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил противопожарного режима при устройстве и эксплуатации электрооборудования, короткое замыкание, занесение открытого источника огня, переходы огня с ландшафтных пожаров на жилые строения.

Сегодня в работу по профилактике пожаров включились тюменские «бабушки особого назначения». Они вышли на улицы города, чтобы напомнить тюменцам о правилах пожарной безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюменской области пожарные-десантники из горящего леса спасли двух лосят. Животных вывезли в безопасную зону и напоили водой.